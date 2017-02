Hét antwoord is er: moeten we ketchup wel of niet in de koelkast bewaren?

Het blijft vaak een vraag of je producten wel of niet in de koelkast moet bewaren. De meeste producten zijn inmiddels wel duidelijk, maar wat doe je met sauzen en dan in het bijzonder met ketchup? (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Oh nee, tomatenvlek op je shirt… Hoe krijg je die er ooit uit?

De meningen zijn blijkbaar verdeeld. Op Twitter is er een discussie ontstaan over of je ketchup in de koelkast of in het keukenkastje moet bewaren. De ene groep zegt het keukenkastje omdat de suikers en andere stoffen in de saus ervoor zouden zorgen dat het ook niet gekoeld nog goed blijft en de andere groep is van mening dat de saus echt wel in de koelkast thuis hoort omdat het er niet beter op wordt als je het na openen niet in de koelkast zet.

Antwoord

Gelukkig is er een antwoord. Een expert van Good Housekeeping zegt het volgende: “Ketchup hoort als het open is in de koelkast. Ketchup bevat namelijk tegenwoordig geen natriumbenzoaat (een stof die schimmel tegen gaat) meer en daarnaast bevat de saus ook veel minder zout dan vroefger. Daardoor moeten we ketchup tegenwoordig wel in de koelkast bewaren.”

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: ANP.