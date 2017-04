Een keuken die blinkt als een spiegel: zó krijg je het voor elkaar

Nu de zon weer lekker door de ramen schijnt, zie je opeens alle vetvlekken, vieze vegen en kruimels in de keuken extra goed. Bah! Met deze schoonmaaktips glimt je keuken in een handomdraai als nooit tevoren.

Het aanrecht

Begin met het aanrecht: zet alles wat op het keukenblad staat eerst aan de kant. Pak een schone doek of spons en een sopje van heet water en afwasmiddel of soda. Ga met de doek over het hele aanrecht en boen alle vette vlekken eraf. Pas op als je een granieten of natuurstenen keukenblad hebt, dan moet je namelijk een pH-neutraal schoonmaakmiddel gebruiken: geen schoonmaakazijn dus. Allesreinigers kun je in dat geval ook beter verdunnen.

De gootsteen

Een vieze gootsteen is een smerig gezicht, en dat terwijl het zo mooi kan glimmen! Haal alle etensresten uit het putje en zet vervolgens een laag water in de gootsteen met een scheut allesreiniger of schoonmaakazijn. Laat dit een uur weken. Vervolgens nog even boenen met een vloeibaar schuurmiddel en voilà: een blinkende gootsteen!

De kraan

Volgende stap: de kraan! Pak een oude tandenborstel en schrob daarmee alle viezigheid van de randjes van de kraan af. Met een sopje van heet water en allesreiniger neem je daarna de kraan af.

Het fornuis

Een plakkerige kookplaat vol vetvlekken wekt niet bepaald je eetlust op. Voor de meest lastige vlekken gebruik je soda, afwasmiddel of een ontvettende allesreiniger. Let op: bij een inductie- of keramische kookplaat mag je geen schuurmiddel of schuurspons gebruiken!

De afzuigkap

Dit is echt zo’n plek in huis die je veel te weinig schoonmaakt, en dat terwijl het er ontzettend vies en vet kan worden. Kijk even of je filter vervangen moet worden en neem vervolgens de afzuigkap af met een sopje. Heet water met afwasmiddel werkt perfect.

De kastjes

Ook de kastjes laat je weer glanzen met een sopje van afwasmiddel of allesreiniger. De handvatten hebben een extra schrobbeurt nodig, want daar zitten een heleboel bacteriën op.

De vloer

Dweilen kun je het beste doen met heet water. Gebruik een microvezeldweil. Als de vloer echt erg plakt, kun je een ontvettend schoonmaakmiddel gebruiken. Ook al heb je geen zin om te dweilen, laat de vloer niet zitten! Als deze mooi schoon is, maakt dat gelijk een enorm verschil in je keuken.

