4 tekenen dat je kind klaar is om alleen thuis te blijven

Je wilt graag een avondje weg, maar de oppas kan niet. Je kinderen zijn eigenlijk wel oud genoeg, maar zijn ze er wel klaar voor om alleen thuis te blijven? Hieronder lees je wanneer je er zeker van kunt zijn dat ze de tent niet afbreken als je ze een avondje alleen laat.

Telefoontjes

Het is belangrijk dat je kind het niet eng vindt om iemand te bellen als het nodig is. Je kunt dit thuis oefenen door een situatie na te bootsen en te vragen wat hij of zij dan zou doen. Zo merk je of ze alleen kunnen blijven en weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Wanneer belt je zoon of dochter jou of de buren en wanneer belt hij 112? Hang voor de zekerheid in ieder geval een lijstje op de koelkast met alle nummers voor het geval dat.

Eten

Kan je zoon of dochter al voor z’n eigen eten zorgen? Al is het een maaltijd die ze kunnen opwarmen in de magnetron. Het is van belang dat hij of zij voor zichzelf kan zorgen. En niet de zoveelste zak chips uit de kast pakt als avondeten.

Huisregels

Maak duidelijk dat altijd dezelfde regels in huis gelden, ook als jij niet thuis bent. Bespreek wat hij wel en niet mag en wat je van hem verwacht als hij alleen thuis is. Houdt hij zich als je thuis bent nooit aan de regels, dan kun je er vanuit gaan dat hij dit al helemaal niet doet wanneer hij alleen thuis is. Wacht dan nog even tot hij de huisregels respecteert en goed naar je luistert.

Communicatie

Als je zoon of dochter zelf aangeeft dat hij of zij er klaar voor is, moet je ze kunnen vertrouwen. Bespreek het met hem of haar, communicatie is namelijk erg belangrijk. Ook geven ze hiermee aan dat ze niet bang zijn, wat een grote stap is.

De meeste kinderen blijven rond hun 11e of 12e voor het eerst alleen thuis, maar eigenlijk zegt de leeftijd niet zoveel. Je merkt zelf wel wanneer ze er klaar voor zijn. En je kunt natuurlijk ook altijd de buurvrouw vragen een oogje in het zeil te houden als ze voor het eerst alleen zijn.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

KIJK OOK: Naar bed, naar bed zegt Duimelot! Het avondritueel bij Libelle TV-vlogger Christien thuis.

Bron: PureWow. Beeld: iStock