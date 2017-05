Zó geef je je kinderen subtiele hints dat het zondag Moederdag is

Moederdag: de één vindt het commercieel gedoe, de ander laat zich het liefst de hele dag verwennen. Feit blijft dat een beetje extra aandacht natuurlijk nooit verkeerd is. Bovendien is het leuk om met het hele gezin bij elkaar te zijn. Maar wat nu als je kinderen Moederdag dreigen te vergeten?

In de video vertelt Libelle’s Angelique waarom ze elk jaar met Moederdag nog cadeaus krijgt van haar ex.

De tijd van knutselwerkjes en een zelf geschreven gedichtjes is voorbij. En als je kinderen niet meer op de basisschool zitten, zorgt de juf ook niet meer dat ze iets voorbereiden. Hoe maak je dan op een subtiele manier duidelijk dat je deze dag wil vieren?

1. Zet Moederdag op de kalender

We vieren Moederdag elke tweede zondag van de maand, maar dat weten je (puber)kinderen natuurlijk niet. Zet het daarom op de kalender en hang deze op een plek waar ze vaak komen. Bijvoorbeeld op de wc of in de keuken. Kan niet missen!

2. Nodig de hele familie uit

Als je kinderen al uit het huis uit zijn: nodig ze dan uit voor een lunch of een borrel. Wonen je kinderen nog thuis? Vraag ze dan of ze zondagochtend om een bepaalde tijd uit bed komen om gezellig met z’n alle te ontbijten. Dek de tafel met het mooiste servies, vouw wat servetjes en zet een bloemetje neer. Als er dan geen belletje gaat rinkelen…

3. Benoem subtiel een cadeauwens

Bijvoorbeeld: je bent in gesprek met je zoon of dochter en zegt: “Als ik tijd had om nog even de stad in te gaan, dan weet ik wel wat ik zou kopen.” Degene waarmee je in gesprek bent, vraagt dan automatisch: “Wat dan?” Et voilà, daar is je opening om naar het cadeau én natuurlijk naar Moederdag te hinten.

4. Vertel een anekdote

Vertel over een leuke gebeurtenis uit het verleden die op Moederdag plaats heeft gevonden. Memoreer bijvoorbeeld die keer dat je kinderen (op de tweede zondag in mei) een heel lief een ontbijt op bed kwamen brengen of dat jullie heerlijk in de tuin aan het brunchen waren. Dan moet het kwartje wel vallen.

5. Ga op bezoek bij je eigen moeder

Als je kinderen het na deze hints nog niet door hebben, kondig dan aan dat je een bezoekje aan je moeder gaat brengen. Stap met een grote bos bloemen de deur uit. Het is tenslotte ook voor jou Moederdag!

LEES OOK:

Bron: Mama Scrapelle, Wikihow Beeld: iStock