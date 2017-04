Pam Pam is een hele vrolijke, witte kitten. Ze is dol op spelen, op knuffelen en sinds kort is het internet ook dol op haar. En dat heeft twee overduidelijke redenen.

Pam Pam is druk aan de weg aan het timmeren om een carrière als kat topmodel te krijgen. Haar baasje post namelijk dagelijks foto’s van de prachtige kitten op Instagram, en het internet smult ervan. En dat is niet alleen vanwege de hoge aaibaarheidsfactor van de pluizige witte kat. Pam Pam is namelijk gezegend met twee verschillende kleuren ogen: een felgroene en een felblauw oog.

Een bericht gedeeld door Ⓟam Ⓟam (@missypampam) op 18 Mrt 2017 om 8:25 PDT

Pam Pam haar verschillende ogen leveren haar inmiddels flink wat roem op. Zo heeft het Instagram-account in korte tijd ruim 71 duizend fans gekregen. De bijzondere ogen van de kitten zijn ontstaan door het zogeheten ‘heterochromia iridis’, een Griekse term voor ‘verschillende gekleurde ogen’. Dit is ontstaan door het tekort van melanine. Dit kan komen door een genetische fout, een ziekte of een ongeluk. Maar maak je geen zorgen, het is niet pijnlijk en Pam Pam is verder kerngezond.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock, Instagram