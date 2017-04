Het is weer tulpentijd! In deze periode staat er in vrijwel elk huis wel een bosje op tafel. Kies jij voor rode tulpen, of liever roze, geel of wit? Elke kleur heeft een andere betekenis.

Rood

Rood is de kleur van de liefde en daarom staan rode tulpen dus ook symbool voor ware liefde, trouw en vriendschap. Krijg je een bosje rode tulpen van iemand cadeau? Dan betekent dat dat diegene van jou houdt.

Roze

Roze is lief, roze is zacht. De betekenis van roze tulpen is dan ook zachtaardig: ze staan symbool voor geluk en elegantie. Als je roze tulpen aan een vriendin geeft, dan wens je haar daarmee veel geluk.

Paars

Paars is een koninklijke kleur en staat dan ook symbool voor koninklijke waardigheid. De kleur staat ook voor rust en spiritualiteit. Paarse tulpen zijn eigenlijk geschikt voor allerlei gelegenheden.

Oranje

Hoe Hollands wil je het hebben? Oranje tulpen worden vaak gebruikt als symbool voor Nederland. Daarnaast staat de oranje kleur voor enthousiasme. Een bosje oranje tulpen geef je dus aan iemand als je wilt laten weten dat je ergens enthousiast over bent: bijvoorbeeld als een vriendin net een mooi nieuw huis heeft, of als je enthousiast bent dat je haar na lange tijd weer ziet.

Geel

De betekenis van gele tulpen was vroeger erg negatief: het stond voor hopeloze liefde. Je gaf ze als je geen toekomst meer zag in een relatie. Gelukkig is die betekenis veranderd! Geel is de kleur van de zon en staat dus voor warmte. Het is ook een vrolijke kleur, die staat voor plezier en blijheid. Gele tulpen geef je als je iemand wilt opvrolijken, een echte oppepper dus!

Wit

De kleur wit is puur, onschuldig, smetteloos en zuiver. Daarom staat een bosje witte tulpen voor vergeving: je kunt het aan iemand geven omdat je sorry wilt zeggen, of juist om aan iemand te laten weten dat je hem of haar vergeeft.

Meerdere kleuren

Als je niet kunt kiezen tussen alle verschillende kleuren, kies dan gewoon voor een gemengd boeketje. Een bos met meerdere kleuren staat voor elegantie. En als je zo’n boeket van iemand krijgt, is dat natuurlijk een enorm compliment, want al bovenstaande boodschappen zitten er immers in verwerkt!

