Het Britse koningshuis plaatste afgelopen maandag een post op Instagram. Dit was ter ere van het bezoekje van prins William en zijn vrouw Kate en prins Harry. Maar het is niet het trio waar de Britse royal-fans zo blij van worden.

Het koninklijke trio was aanwezig bij het kerstfeestje voor alle vrijwilligers van de Britse jeugdinstelling The Mix. Daar mochten zij een award uitreiken en gezellig knutselen samen met de vrijwilligers. Kate Middleton knutselde onder de bezielende leiding van een aantal vrijwilligers een traditioneel koekhuisje. Maar het was niet de outfit van Kate of het koekhuisje dat de gemoederen op het Instagram-account van Kensington Palace bezighield. Het was de man in de blauwe trui naast Kate, die de show stal.

Een foto die is geplaatst door Kensington Palace (@kensingtonroyal) op 19 Dec 2016 om 5:09 PST



Tom

Op zijn vrolijke naamplaatje prijkt met koddige stiftletters de naam ‘Tom’, maar meer is er niet over hem bekend. Royal-fans vragen zich af wie o wie deze knappe knaap naast Kate is? En toegegeven, hij heeft zeker een knappe kop.

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: Getty, Instagram