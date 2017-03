Iedereen is dol op puppy’s en ja, toevallig hebben we ook een zwak voor knap heerschappen. Combineer die twee en je hebt een Instagram-account waar je uren kan ronddwalen.

Het account heet ‘Hot dudes with dogs’ en dat is ook precies wat het is: leuke mannen met minstens zo leuke honden. Een combinatie die gegarandeerd staat voor zwakke knietjes. Niet zo gek ook dus dat het account al dik 400.000 volgers heeft. En vooruit, sommigen zijn misschien een béétje jong… maar kijken moet kunnen, toch?

Hot dudes and fluffy puppies 😍@w.haden Een bericht gedeeld door Hot Dudes With Dogs™ Official (@hotdudeswithdogs) op 28 Jul 2016 om 3:58 PDT

Happy Father’s Day to all the hot dog dads! 😍 Check out our hilarious Father’s Day article on Elite Daily! Link in bio! Een bericht gedeeld door Hot Dudes With Dogs™ Official (@hotdudeswithdogs) op 19 Jun 2016 om 7:06 PDT

Check out @donaldromain and his adorable dog 😍 Een bericht gedeeld door Hot Dudes With Dogs™ Official (@hotdudeswithdogs) op 25 Mei 2016 om 12:38 PDT

Happy Monday! 🐶 @iamrenanpacheco Een bericht gedeeld door Hot Dudes With Dogs™ Official (@hotdudeswithdogs) op 23 Mei 2016 om 4:25 PDT

Double tap if you want these two to be your valentines date 😍 @benjarmin Een bericht gedeeld door Hot Dudes With Dogs™ Official (@hotdudeswithdogs) op 14 Feb 2016 om 11:56 PST

Bron en beeld: Instagram.