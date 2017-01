Heb je thuis een uitgebreide koffiemokkencollectie staan waar je stiekem bést wel een beetje trots op bent? Dan kan het zomaar zijn dat de ene koffiemok niet al te best is voor de smaak van je koffie en een andere juist weer wél. Dat blijkt uit een recente studie.

De studie suggereert dat de vorm en grootte van je mok de smaak gigantisch kan beïnvloeden. De studie, die volgens Metro UK in maart in het blad ‘Food Quality and Preference’ wordt gepubliceerd, heeft voor de uitkomst een team van 300 vrijwilligers (uit China, Colombia en Engeland) koffie laten proeven. De vrijwilligers werden gevraagd te letten op een aantal zaken: aroma, bitterheid, intensiteit, temperatuur, cafeïnegehalte en de zoetheid.

Wat bleek? De participanten vonden de koffiesmaak intenser worden wanneer de koffie werd geserveerd in korte rechte mokken. Ze vonden ook dat de koffie bitterder smaakte en een rijker aroma had wanneer ze de drank uit deze koffiemok dronken. Wijdere mokken daarentegen zorgen ervoor dat de smaak een stuk zoeter werd gevonden.

Dus de volgende keer als je ergens een kop koffie bestelt, spiek dan alvast even bij het tafeltje naast je welke mokken er worden gebruikt. Dan kun je misschien inschatten of de koffie misschien té bitter, te intens of te zoet is voor je.

Bron: EliteDaily.com. Beeld: iStock