Waarom je een konijn nooit alleen in een hok moet zetten

Veel mensen denken dat een konijn niet meer dan een mooi hok, goed eten en aandacht nodig heeft, maar dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. De Dierenbescherming waarschuwt dat een konijn niet gelukkig is als-ie alleen in een hok zit.

Konijnen zijn heel sociale dieren en hebben een ander konijn nodig om gelukkig te zijn. Omdat veel mensen dat niet weten, is de de Dierenbescherming samen met de brancheorganisatie voor de huisdierensector Dibevo een campagne gestart om mensen voor te lichten. Het is de bedoeling dat eigenaren van dierenwinkels hun klanten duidelijk uitleggen wat een konijn echt nodig heeft.

Natuurlijke gedrag

Zo heeft het diertje een hok nodig waarin ‘ie op z’n achterpoten kan staan en in kan graven. Het is belangrijk voor een konijn om zijn natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Omdat-ie in de natuur in groepen leeft, is het ook niet goed om alleen in een hok te leven. Daardoor worden ze angstig en soms zelfs agressief. Om ook te zorgen dat er minder konijntjes in de opvang leven, gaan dierenwinkels niet meer meerdere konijnen aan een persoon verkopen. Dat raden ze wel aan, maar dan moet het tweede konijntje uit het asiel gehaald worden. Juist de wat oudere konijnen zijn geschikt als tweede huisdier.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: NOS.nl. Beeld: iStock