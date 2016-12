Waarom koning Filip en koningin Mathilde déze kerstfoto hebben uitkozen

Net als koning Willem-Alexander deelde de Belgische koning Filip een kerstfoto van zijn complete gezin op social media. Opvallend detail: de 11-jarige prins Emmanuel kijkt niet naar het vogeltje!

Foutje, zou je denken. Maar niets is minder waar: volgens de persdienst van het Belgische koninklijk huis is er bewust voor deze foto gekozen. “Er waren ook foto’s waarop iedereen in de lens keek”, meldt de persdienst aan Het Nieuwsblad. Maar koning Filip en koningin Mathilde vonden deze foto het mooiste. “Het was voor hen het meest ongedwongen beeld.”

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: Instagram, Belgische Monarchie

