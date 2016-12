Koning Willem-Alexander deelt kerstfoto van zijn gezin

Daar is hij dan: de jaarlijkse kerstgroet van koning Willem-Alexander en zijn gezin, inclusief een mooi familieportret. De koning wenst iedereen een gezegende kerst, in maar liefst 5 talen.

De kerstgroet is geschreven in het Nederlands, Engels, Spaans, Fries en Papiaments. De boodschap is ondertekend met ‘WA en Máxima. De foto van Willem-Alexander, Máxima en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane is in september al gemaakt door fotograaf Jeroen van der Meyde.

Feestmaand

December is een echte feestmaand voor het gezin: naast de feestdagen viert de familie ook de verjaardag van prinses Amalia. Zij werd 7 december 13 jaar oud.

Bron: Facebook/Koninklijk Huis. Beeld: Koninklijk Huis