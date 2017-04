Jippie: Koningsdag wordt tóch ‘best wel zonnig’

Het wordt helaas géén snikhete, zomerse Koningsdag dit jaar, maar toch kunnen we een beetje blij zijn. Want de weersvoorspellingen voor het oranje gekleurde feest waren lange tijd behoorlijk slecht.

En nu, 3 dagen voordat het dan écht zover is, lijkt het weer toch een beetje op te knappen. Tenminste, als we de laatste updates van weersites mogen geloven.

Pakken, dus, die stralen

Koningsdag zal hoe dan ook aardig fris zijn: de temperatuur ligt rond de 10 en 11 graden. Mocht de maximumtemperatuur onder 10,7 graden blijven in De Bilt dan is het de koudste koninklijke feestdag sinds 1985. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar zó 17 graden in het zuidoosten van het land. Maar, zo zeggen weerexperts, het belooft al met al een ‘best wel zonnige’ dag te worden. Van de 13 uren dat het licht wordt, zijn er zo’n 5 tot 6 zonuren. En dat is lang zo slecht nog niet.

Waaien uit je oranje hemd

Maar de zon kan afgewisseld worden door regenwolken. Of er (veel) buien gaan vallen verschilt volledig van plaats tot plaats. En ook de kou is wellicht iets heftiger dan het lijkt met de 10 en 11 graden die voorspeld zijn. Er staat namelijk een matige tot aan zee (vrij) krachtige noordwestenwind. Zeker in de kustprovincies is het daardoor gevoelsmatig maar 5 tot 7 graden.

Kijk aan

Wel een tikkie flauw: vanaf volgende week wordt het een stuk warmer in het land. Dan kunnen we rekenen op temperaturen van zo’n 16 graden en laat de lente zich weer van haar vrolijke kant zien. Dan wordt het pas écht zonnig.

Inkijkje

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP