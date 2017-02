Terwijl het buiten code oranje is, is de redactie van Libelle al helemaal in zomerse sferen. De voorbereidingen voor de Libelle Zomerweek 2017 zijn namelijk in volle gang! Wil jij ook alvast een beetje zomer meepakken? Bestel dan nu je kaartje – mét korting – in de speciale voorverkoop voor Libelle-abonnees.

Geluk is… een dagje Libelle Zomerweek! Het thema van de 21e editie is namelijk: het Grote Geluk. Van 15 t/m 21 mei vindt de Libelle Zomerweek plaats op het Almeerderstrand in Almere.

Korting pakken

Vroege vogel en abonnee? Dan krijg je maar liefst € 6 korting op je ticket, als je nu je kaartje bestelt. Bovendien krijg je € 4 korting voor elk extra ticket dat je bestelt. Zo kun je gelijk je vriendinnen een zomerse verrassing bezorgen! Als je ook alvast een parkeerkaart koopt, betaal je nu € 7 in plaats van € 10. Bestel je kaartjes via deze link in de voorverkoop voor Libelle-abonnees.

Onvergetelijk feest

Op de Libelle Zomerweek schijnt altijd de zon, óók als het regent. Geniet van een uniek dagje shoppen, lachen met vriendinnen, meedoen met leuke workshops en meezingen met bekende artiesten. Maar ook: nieuwe producten proeven, Libelle-columnisten, schrijvers en politici ontmoeten, de nieuwste mode- en beautytrends spotten, en nog veel meer. Kom dus gezellig met je moeder, vriendin, zus of collega naar Almere en maak er een onvergetelijk feestje van!

Meer info vind je op LibelleZomerweek.nl.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.