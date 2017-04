6 kostenposten voor je trouwdag die je makkelijk vergeet in te calculeren

Ta-da-tada, tadá-tada. Je gaat trouwen, hoera! Misschien zei je eerst wel ‘nee’ toen hij je vroeg (net als Marleen in de video), maar een mooie dag ligt sowieso in het vooruitzicht. En die mag wat kosten – vaak meer dan je vlak na het aanzoek denkt.

Er zijn namelijk nogal wat kosten naast DE jurk, het pak, de bloemen, de locatie en de taart. We zetten er 7 op een rijtje waarvan de kans groot is dat je ze vergeet in te calculeren.

Beautybehandelingen vóór de bruiloft

Nee, we hebben het niet over de visagie en je kapsel voor op de dag zelf. Om er op je paasbest uit te zien op je trouwdag, moet je soms nog wat investeren. Om wat af te vallen bijvoorbeeld (sportschool!), je wenkbrauwen bij te laten werken, misschien een zonnebankje… Een hotelkamer (x2)

De nacht voor de grote dag zul je toch ergens moeten slapen. Dat kan in je eigen huis, of bij je ouders… Of in een fijn hotelletje. Hetzelfde geldt voor de nacht erna. Tenzij je ’s avonds nog op huwelijksreis vertrekt, natuurlijk. Een bedankje voor je ouders…

Zéker voor je moeder (en wellicht ook schoonmoeder) die je in je ergste bridezilla-momenten hebben gesteund. Natuurlijk, vergeleken met je trouwpumps stelt het bedrag niet zoveel voor, maar het kan toch handig zijn die massagebon van 100 euro in te calculeren. … én je ceremoniemeester

Je beste vriend(in) of zus of tante neemt vast met veel plezier deze taak op zich. Maar, afgaande op de vrijgezellenfeestjes die je al hebt gehad, weet je dat haar een enorme berg werk te wachten staat. Een kleinigheidje of niet-zo-kleinigheidje is dan wel het minste dat je kunt doen. Eten voor de dj

En voor iedere andere persoon die geen gast is, maar wel een (groot) deel van de dag een functie vervult op je trouwdag. De onverwachte kosten

Stel nou dat het regent? Stel dat je tóch parasols nodig hebt op dat leuke veldje? Zit je jurk top of moet je er toch wat prijzig corrigerend ondergoed tegenaan gooien, eh, onder aantrekken? Maak een potje voor dit soort onverwachte kosten, dan voel je je een stuk minder bezwaard om er geld aan te besteden.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock