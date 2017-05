Lief! Hond Molly heeft sinds kort wel heel bijzondere ‘pups’

Je kent ze vast, van die verhalen over verschillende dieren die het heel erg goed samen kunnen vinden. Zoals een hechte vriendschap tussen een eendje en een hond. Deze vriendschap is van een ander kaliber. Want hond Molly is adoptiemoeder van twee pasgeboren biggetjes.

De baasjes van Molly, Serena Spearey en Adam Szymborski, stonden perplex toen de moeder van twee pasgeboren biggetjes na de bevalling overleed als gevolg van een hartaanval. Maar de biggetjes, die pas net geboren waren op de boerderij, hadden uiteraard behoefte aan warmte, moederliefde, knuffels én melk.

Het koppel besloot de piepkleine biggetjes in de mand te leggen bij Molly en haar zes pasgeboren pups. De Labrador Retriever heeft zich direct over de twee weesjes ontfermd. “De varkentjes behandelden de pups alsof het andere biggetjes waren, en leken niet door te hebben dat het andere dieren waren” vertelt Serena aan Metro UK.

Ondanks dat moederhond Molly de biggetjes direct warmte en melk gaf. Was ze volgens haar baasjes wel een beetje in de war. Zo vertelt Serena: “Molly was een beetje in de war door het vreemde geluid en de agressie van de varkentjes. Maar al snel kwam haar moederinstinct naar boven, en ziet ze de biggetjes als haar eigen kinderen.”

Het gaat in tussen erg goed met de roze weesjes. “Dankzij Molly hebben de biggetjes nu een goede band met hun adoptiemoeder. Ze is de perfecte adoptiemoeder gebleken.” De biggetjes zijn niet alleen aan hun moeder gewend, maar ook aan hun ‘broertjes’ en ‘zusjes’. “Ze zijn constant aan het spelen. Het is zo leuk om ze samen te zien op een grote hoop als ze gaan slapen.”

Bron: Metro.co.uk.