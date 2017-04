April kouder dan maart: tóch gaat de lente nu echt beginnen

Je hebt het vast gemerkt: het was de afgelopen dagen en zelfs wéken behoorlijk bibberen in ons land. Maar er is goed nieuws.

Want hoewel april kouder was dan maart, lijkt het tij van kou en vorst nu te keren.

Omgekeerde wereld

De gemiddelde temperatuur in de maand april komt in De Bilt uit op gemiddeld 8,5 graden, terwijl dat normaal gesproken 9,2 graden is. Helemaal opmerkelijk is verder dat maart dit jaar met 8,6 graden gemiddeld een klein beetje warmer was dan april. En dat terwijl de temperaturen natuurlijk alleen maar zouden moeten oplopen op dit moment.

Wat een dag

En we hadden wel wat anders verwacht, want april begon erg optimistisch. Op 9 april werd het 21,0 graden in De Bilt en iedereen dacht: dit wordt een waanzinnige lente. Achteraf bleek dit de enige officiële warme dag te zijn van deze hele maand.

Warmte

Maar we hebben ook goed nieuws. Vanaf morgen stroomt er warme lucht onze kant op en dat betekent dat we zeker zondag kunnen genieten van écht lekkere lentetemperaturen. Het wordt plaatselijk dit weekend zelfs 20 graden.

Bron: Weer Online. Beeld: Getty