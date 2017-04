15 lessen van gescheiden vrouwen die ze zelf hadden willen weten vóór de scheiding

Niemand trouwt met het idee om een paar jaar later weer te scheiden. En toch gebeurt het bij 1 op de 3 huwelijken. Deze 15 mensen leerden door hun scheiding een wijze les, die ze liever hadden geleerd vóórdat het te laat was.

1. Vertrouw je partner

“Als een huwelijk even niet lekker loopt, dan is vertrouwen vaak het eerste wat je opgeeft. En dat terwijl vertrouwen juist het belangrijkste is in een goede relatie. Als je van je partner houdt, dan moet je hem vertrouwen. En als het jou niet meer lukt om je partner te vertrouwen, dan is het tijd om weg te gaan. Als het vertrouwen écht kapot is, dan kan het volgens mij niet meer gerepareerd worden.” Marie (42).

2. Verlies jezelf niet in de relatie

“Ik ben heel jong getrouwd. Toen ik na 20 jaar huwelijk ging scheiden, had ik geen idee wie ik zélf was, nu ik geen onderdeel meer uitmaakte van een koppel. Het was geweldig om mijzelf weer te herontdekken. Ik heb geleerd dat je je eigen geluk niet helemaal in de handen van één andere persoon moet leggen. Dat is te veel gevraagd aan diegene, en het is te veel om weg te geven. Blijf altijd trouw aan jezelf.” Tracy (46).

3. Zorg dat je een back-up plan hebt

“In mijn eerste huwelijk was ik een thuisblijvende moeder. Ik kwam erachter dat dat een verschrikkelijke positie is als het huwelijk stukloopt. Ik was totaal afhankelijk van het inkomen van mijn echtgenoot. Het was een enge periode. Gelukkig heb ik me erdoorheen geslagen: ik deed een opleiding en zorgde ervoor dat ik financieel onafhankelijk werd. Inmiddels ben ik hertrouwd en ben ik weer een thuisblijvende moeder, maar nu weet ik dat ik helemaal voor mijzelf en de kinderen kan zorgen als het ooit weer nodig is!” Marie (43).

4. Wees eerlijk over je verleden

“Het is om vele redenen belangrijk om open en eerlijk te zijn over je verleden, maar vooral zodat je zelf kunt zien wat je emotionele ‘triggers’ zijn. Ik snap nu beter waarom ik soms op een bepaalde manier reageer en kan mij daar op aanpassen. Plus: door eerlijk te zijn over je verleden, bouw je onderling vertrouwen op.” Colleen (33).

5. Vraag anderen om hulp

“Je echtgenoot kan niet álles voor je zijn. En dat kun jij ook niet van hem verwachten. Je moet voor jezelf kunnen zorgen en het is helemaal oké om daarbij soms vrienden en familie om hulp te vragen.” Jen (30).

6. Laat weten wat jij nodig hebt

“In mijn eerste huwelijk wilde ik mijn man nooit kwetsen of een discussie beginnen. Ik ging gewoon mee in zijn keuzes, zodat we goed met elkaar zouden opschieten. Dat deed me uiteindelijk geen goed en ik kreeg er veel wrok door. Nu weet ik dat je je eigen wensen moet uitspreken en niet alleen maar moet nadenken over hoe je partner zich daarbij voelt.” Kirstin (42).

7. Behandel je partner met respect

“Het klinkt zo simpel, maar het is in veel huwelijken een valkuil: als je lang met iemand samen bent, kun je soms je goede manieren verliezen. Maar het is zo belangrijk om je geliefde altijd met respect te behandelen. Beledig hem niet, kleineer hem niet. Ik ben erachter gekomen dat het bergafwaarts ging toen ik zelfs oneerbieding over mijn partner begon te dénken. Mijn huwelijk eindigde omdat ik niet de moeite nam om het respect te herstellen.” Lori (41).

8. Pas je definitie van ‘familie’ aan

“Na een scheiding, meerdere relaties en een tweede huwelijk heb ik geleerd dat mijn idee van een ‘perfecte familie’ moest veranderen. Het is oké als er soms iets verkeerd gaat. Het is oké als er dingen gebeuren die je niet had verwacht. Liefde blijft altijd liefde, en de familieboom blijft altijd sterk.” Daryl (53).

9. Zorg dat jij je partner een veilige plek biedt

“Een huwelijk zou een veilige plek moeten zijn waarin jullie elkaars diepste geheimen, zonden en pijn kunnen delen. De mooiste dingen over jezelf, maar ook de lelijkste. Ik heb van mijn scheiding geleerd dat als die veilige plek ontbreekt, er geen relatie meer mogelijk is. Het kost veel werk om die veilige plek te creëren, maar het is zo de moeite waard.” Michelle (29).

10. Trap niet in dezelfde valkuil

“Het is normaal dat je op een bepaald type valt. Maar als je met iemand samen bent die je wel héél erg herinnert aan je ex, dan is het tijd om ervandoor te gaan. Het heeft mij 2 scheidingen gekost om dit te realiseren, maar ik heb uiteindelijk wel degene gevonden met wie ik voor altijd samen wil zijn.” Timothy (37).

11. Luister naar je moeder

“Van al mijn vriendjes trouwde ik met die éne man waarvan mijn moeder me gesmeekt heeft om hem niet te trouwen. Pas nadat ik van hem gescheiden was, realiseerde ik mij dat ik haar zorgen serieus had moeten nemen. Ze handelde alleen maar uit liefde voor mij.” Heidi (35).

12. Het huwelijk is niet alleen maar hard werken

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is dat een goed huwelijk helemaal geen hard werken zou moeten zijn. Natuurlijk moet je compromissen sluiten en offers brengen, maar als je het gevoel hebt dat je elke dag op je tenen moet lopen zodat de boel niet ontploft, dan ben je al veel te laat.” Amanda (47).

13. Zoek uit wat ‘jullie ding’ is

“Het is makkelijk om eigen interesses te ontwikkelen binnen een huwelijk, en dat is ook prima. Maar zorg ervoor dat jullie ook een gezamenlijke hobby of interesse hebben en doe dat regelmatig samen, al is het maar een avondwandeling. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om samen een ‘ding’ te hebben. Het helpt om dichter bij elkaar te komen, in plaats van uit elkaar te groeien.” Michelle (29).

14. Wees voorbereid op verandering

“Mijn ex-man kreeg een aantal beroertes. Dat had niet alleen invloed op zijn gezondheid, maar het veranderde hem als persoon. Nu weet ik dat – hoe goed je iemand ook denkt te kennen – mensen altijd nog kunnen veranderen. Daar moet je op voorbereid zijn om jezelf te beschermen.” Alex (47).

15. Wees niet bang om hulp en begeleiding te vragen

“Het hielp in mijn huwelijk niet meer toen we in therapie gingen. Het was niet genoeg om de grote problemen op te lossen die mijn drugsverslaafde ex veroorzaakte. Hij wilde niet veranderen. Maar therapie heeft mij wel enorm geholpen na de scheiding, het was het beste wat ik ooit voor mezelf heb gedaan. Nu ken ik mijzelf beter en vertrouw ik meer op mijn instinct, en durf ik met veel meer vertrouwen in een volgende relatie te stappen.” Jen (30).

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Istock