10 dingen in huis die levensgevaarlijk zijn voor huisdieren

Medicijnen en tabak, uiteraard. Maar wist je dat ook wasverzachter en lelies gevaarlijk kunnen zijn voor je huisdieren? Houd de volgende 10 dingen uit de buurt van honden en katten…

Brooddeeg

Deeg kan uitzetten in de maag van dieren en bloed afknijpen. In het ergste geval zou het deeg operatief verwijderd moeten worden. Plus: gist/alcohol kan voor beroertes en ademhalingsproblemen zorgen. Lelies

Zo met Pasen voor de deur een waarschuwing: lelies zijn prachtig, maar kunnen bij viervoeters nierfalen en hartritmestoornissen veroorzaken. Zowel honden als katten kunnen sterven als ze de bloem hebben gegeten. Andere giftige planten die je beter kunt vermijden: azalea’s, maretak en philodendron. Medicijnen

Aspirine, vitamines, zalf of crème (zeker omdat de hond de tube waarschijnlijk doorbijt) buiten het bereik van je lieve monsters. De medicijnen maken jou beter, maar het tegenovergestelde gebeurt bij dieren. Zeer giftig. Botjes

Hoewel botten natuurlijk niet giftig zijn, is het verstandig niet alle restjes naar de hond te gooien. De botten uit de winkel zijn keurig afgerond en voor ze gemaakt, maar in de scherpe variant op je bord kunnen ze stikken. Het bot is namelijk zachter dan in de winkel en kan uit elkaar springen als dieren erop kauwen. Jaiks! Chocola

Die Valentijnschocolaatjes kun je beter voor jezelf houden. Voor zowel honden als katten is het puur vergif. (Ook voor fretten trouwens, maar goed, de kans dat je zin hebt om een fret chocola te voeren is misschien kleiner). Audrey Hepburn goes shopping with her pet deer in Beverly Hills, 1958: pic.twitter.com/Cj621Rmg06 — Historical Pics (@HistoricalPics) 15 februari 2015

Flosdraad

Nadat jij als een ware pro je gebit hebt geflost, is het zaak te zorgen dat je huisdieren de draad niet inslikken. Vies ja, maar het kan ook kan leiden tot blokkades in darmen. In dezelfde categorie oppassen: touw, garen en elastiekjes.

Batterijen

Als een beestje in een batterij bijt, kan dit leiden tot zweren in hun bek, slokdarm of maag. Zielig!

Zout

Nu de sneeuw misschien weer af en toe gaat vallen, is het goed om te weten dat strooizout niet de beste vriend van je huisdier is. Het kan hun pootjes irriteren. Aangezien het ook giftig is, wil je al helemaal niet dat ze zichzelf schoon likken als ze een stukje hebben gewandeld. Pootjebaden als ze binnenkomen dus. Of gezellige slofjes voor ze kopen.

Wasverzachter

Het wasbolletje, de verse lakens… Overal waar wasverzachter im achter kan blijven is geen speelgoed voor de poes of hond. Het middel kan, net als batterijen, zweren in bek, slokdarm of maag veroorzaken!

Tabak

En dan eindigen we met een open deur. Tabak. Niet goed voor mensen, niet goed voor dieren. De rook is ongezond, maar ook nicotine is héél slecht voor ze. Braken, hevige trillingen.. Huisdieren kunnen zelfs doodgaan als ze het binnenkrijgen. Oppassen dus!

Oh. Tot slot. Op onderstaande foto geeft Audrey Hepburn een alcoholische versnapering aan het hertje dat ze in 1958 als huisdier hield. Supergezellig. Maar mocht je thuis ook een Bambi onder een dekentje op de bank (of in de tuin) hebben, wij zouden het dus níet doen. Just sayin’.

Audrey Hepburn with her pet deer, Ip. pic.twitter.com/dSexSaWMzr — Historical Pics (@HistoricalPics) 6 januari 2015

