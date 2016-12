Libelle Daily Test: dít zijn de lekkerste en betaalbaarste cava’s

De laatste week van 2016 is aangebroken. Nog maar een paar dagen en dan mogen we proosten op 2017. Maar de grote vraag is: welke cava moet je in huis halen? Geen nood, wij van Libelle Daily weten het antwoord! Met de gehele Libelle-redactie hebben we alvast getoost met 9 verschillende cava’s onder de 10 euro.

Niet alleen namen we de smaak onder de loep, ook hebben we gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding. De supermarkten/winkels die meededen waren Lidl, Jumbo, Albert Heijn, Dirk van den Broek, Hema en Aldi. En er was een voorwaarde: de cava’s mochten niet meer kosten dan €10,-.

Als lekkerste getest

De uitslag op volgorde van hoogste waardering mét een foto van de fles.

1. Jumbo: Cava Brut

€5,10 per fles.

Cijfer: 7,9

Jury: “Wat mij betreft de beste om het jaar mee te beginnen!”

2. Jumbo: Semi Secco

€5,10 per fles.

Cijfer: 7,8

Jury: “Zachte, fruitige smaak, erg lekker!”

3. Dirk van den Broek: Cava Gran Espanoso Brut

€5,69 per fles.

Cijfer: 6,7

Jury: “Niet zoveel bubbels, maar wel lekker.”

4. Lidl: Arestel Cava Brut

€4,99 per fles.

Cijfer: 6,6

Jury: “Heerlijk, zoals een cava hoort te zijn.”

5. Hema: Cava Copa Sabia Brut

€7,50 per fles.

Cijfer: 6,4

Jury: “Gewoon een goede cava.”

6. AH: Codorníu Vintage Rosado

€9,99 per fles.

Cijfer: 6,4

Jury: “Dat roze kleurtje is leuk, maar de cava is té zoet.”

7. AH: Codorníu Cuvée Barcelona Brut

€9,99 per fles.

Cijfer: 6,3

Jury: “Het begint goed, maar de nasmaak is vies.”

8. Aldi: Cava

€5,49 per fles.

Cijfer: 6,2

Jury: “Iets te fris, maar wel veel bubbels.”

9. AH: Codorníu Clasico Semi Sec

€8,99 per fles.

Cijfer: 5,3

Jury: “Véél te zoet: ieuw!”

Prijs-kwaliteitverhouding

Welke cava is én lekker én goedkoop?

1. Lidl: Arestel Cava Brut

€4,99 per fles.

Cijfer: 6,6

2. Jumbo: Cava Brut

€5,10 per fles.

Cijfer: 7,9

3. Jumbo: Semi Secco

€5,10 per fles.

Cijfer: 7,8

4. Dirk van den Broek: Cava Gran Espanoso Brut

€5,69 per fles.

Cijfer: 6,7

5. Hema: Cava Copa Sabia Brut

€7,50 per fles.

Cijfer: 6,4

6. Aldi: Cava

€5,49 per fles.

Cijfer: 6,2

7. AH: Codorníu Vintage Rosado

€9,99 per fles.

Cijfer: 6,4

8. AH: Codorníu Cuvée Barcelona Brut

€9,99 per fles.

Cijfer: 6,3

9. AH: Codorníu Clasico Semi Sec

€8,99 per fles.

Cijfer: 5,3

Beeld: Libelle