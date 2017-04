Libelle is jarig! Dít was het allereerste nummer (in 1934)

Hieperdepiep hoera! Libelle is jarig! Vandaag is het exact 83 jaar geleden dat het allereerste nummer verscheen.

Op 13 april 1934 werd de eerste Libelle uitgegeven door NV Uitgeverij. Tegenwoordig wordt het tijdschrift met veel liefde gemaakt bij Sanoma Media. Hoofdredacteur Hilmar Mulder heeft het aller-, allereerste exemplaar nog en daar laten we jullie graag van meegenieten.

Tijden veranderen: in nummer 1 is nog geen stripverhaal van ‘Jan, Jans en de Kinderen’ te bekennen, tegenwoordig zijn ze er zelfs in beeld! (zie video).

In 1934 was er al aandacht voor afvallen – dat is dus echt een eeuwige strijd –, mode en nieuwe trends. Maar ook Hollywood en borduurmotiefjes hielden de gemoederen flink bezig. Leuk feitje: voor 8 cent haalde je Libelle in huis.

Het menu van de week: Hollandse pot. Op dinsdag gebakken brood met nieren met als toetje havermoutpap. Maar, ook de ‘rauw voedsel’-trend is hot and happening in de eerste Libelle.

Ook aan H.K.H. Prinses Juliana werd aandacht besteed. Zij vierde op 30 april haar 25ste verjaardag.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.