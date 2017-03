Libelle Legt Uit: waarom maken we grappen op 1 april?

De 1-april-grap in de video is goed gelukt, grappig en om te lachen. Er zijn helaas ook heel veel grappen die in minder goede aarde vallen. Maar waarom nemen we elkaar eigenlijk in het ootje op 1 april?

Een 1-april-grap is een traditie waarbij mensen elkaar voor de gek proberen te houden. Niet alleen in Nederland komt dit fenomeen voor, maar zelfs internationaal foppen mensen elkaar om de haverklap op 1 april. In Frankrijk spreekt men van poisson d’avril (Aprilvis) en in Engelstalige landen wordt de dag April Fool’s Day (April dwazendag) genoemd.

Muggentongen

De oudste 1-april-grappen dateren uit de zestiende eeuw waarbij een baas zijn knecht op pad stuurde om iets te halen wat niet bestond, zoals bijvoorbeeld één kilo muggentongen. Wat de reden is waarom mensen zijn begonnen met het maken van grappen op 1 april is onduidelijk. Uit sommige bronnen blijkt dat 1 april bestaat omdat mensen rond die tijd hard op het land aan het werk waren en behoefte hadden om te lachen en te plagen. Uit andere bronnen blijkt dat de bijzondere betekenis van 1 april juist is ontstaan bij de Franse wijziging naar de gregoriaanse kalender. Deze kalender veranderde toen Paus Gregorius XIII in 1582 opdroeg om deze te veranderen.

Eerste slachtoffers

Eerst werd Nieuwjaar namelijk gevierd van 25 maart tot en met 1 april. Met de verandering van het kalendersysteem werd Nieuwjaar verplaatst naar 1 januari. Mensen die dit vergaten of het nieuwe kalendersysteem weigerden aan te nemen, werden slachtoffer van allemaal verschillende soorten grappen. Van uitnodigingen voor niet-gehouden feestjes tot en met grappige presentjes.

Welk verhaal de juiste is, is tot nu toe nog steeds onbekend. Want de oudste 1-april-grap uit Nederland stamt uit 1561, vóór de verandering van de gregoriaanse kalender. En de oudste opgeschreven 1-april-grap ter wereld komt uit Frankrijk en dateert uit 1508.

Beeld: iStock