Libelle legt uit: waarom missen sommige rijnummers in vliegtuigen?

Misschien is het je wel eens opgevallen, misschien heb je er nog nooit bij stil gestaan. Let er maar eens op als je weer een keer met het vliegtuig reist: welk rijnummer mist?

KLM heeft vliegtuigen zonder rijnummer 13, aangezien er het gehele jaar door talloze passagiers zijn die een stoel op rij 13 weigeren. Op die manier voorkomt de luchtvaartmaatschappij dat passagiers in paniek raken of stennis gaan schoppen zodra ze merken dat ze op rij 13 zitten.

Net als KLM heeft ook Arke geen rij 13 in hun vliegtuigen. Transavia en Corendon dan weer wél. Op Schiphol kun je ook gewoon een gate 13 en incheckbalies vinden met nummer 13. De ene maatschappij is duidelijk bijgeloviger dan de andere!

Pechnummers

Alleen binnen Europa zijn al grote verschillen te zien, maar bij Lufthansa zijn ze helemaal fanatiek in het overslaan van rijnummers. Bij deze Duitse maatschappij zijn zowel de rijen 13 als rijen 17 niet te vinden. Ze komen daarmee hun internationale passagiers uit – met name – Italië en Brazilië tegemoet, voor wie 17 net zo’n pechgetal is als 13.

Nog meer ongeluksgetallen

In Japan missen er bij alle Nippon Airways in totaal wel 3 rijnummers in de vliegtuigen. In dat Aziatische land houden ze niet alleen rekening met het ongeluksgetal 13, ze hebben ook nog eens de rijen 4 en 9 geschrapt. De cijfers 4 en 9 zijn niet populair omdat 4 uitgesproken wordt als ‘shi’ wat klinkt als ‘dood’ in het Japans en 9, ‘ku’, klinkt als ‘marteling’.

Geluksgetallen

Behalve dat Japanners, en ook de Chinezen, niet van het cijfer 4 houden, houden ze juist wel van het cijfer 8. Dat is namelijk een geluksgetal! In Hongkong worden er heel wat duiten neergelegd voor een kenteken met een 8 erin en ook luchtvaartmaatschappijen spelen hier handig op in. Zo heeft de route Shanghai – Toronto van Air Canada het vluchtnummer AC88. De vluchtroute van KLM van Hongkong naar Amsterdam heeft juist het vluchtnummer KL888.

Wil je er 100% zeker van zijn dat je niet op een stoel of rij 13 terecht komt, dan kun je in veel gevallen zelf je stoel uitkiezen. Een nadeel daaraan kan zijn dat je er soms voor moet betalen. Dat is dan weer pech hebben.

BEKIJK OOK: De eigenaar van deze auto heeft ook vrij veel pech. Een overvliegend vliegtuig dumpt er namelijk mensenpoep op.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts €19,95

Bron: NHnieuws. Beeld: iStock