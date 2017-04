Libelle Legt Uit: hoe vaak mag je een theezakje gebruiken?

Veel mensen gebruiken hun theezakje (die je ook voor heel andere dingen kunt gebruiken, zie video) meer dan één keer: zonde om meteen weg te gooien, vinden zij. Maar anderen zeggen dat het niet gezond is. Hoe vaak kun je een theezakje nou écht gebruiken?

Om deze vraag te beantwoorden, namen we contact op met Amanda Yiu. Zij is thee-expert en eigenaresse van theewinkel Formocha. Zij zegt: “Je kunt een theezakje meer dan één keer gebruiken. Dan moet je het wel bewaren in een bakje met een deksel erop, om oxidatie [een soort chemische reactie als er zuurstof bij komt, red.] te voorkomen. Dat verandert namelijk de smaak.”

Binnen een paar uur

Amanda gaat verder: “Als je ‘m schoon, afgesloten en koel bewaart, kan een theezakje binnen een paar uur opnieuw worden gebruikt. Daarna zitten er veel bacteriën op.” Na een paar uur is het dus toch beter om een nieuw zakje te pakken. Maar met je oude theezakje kun je gelukkig een hoop handige dingen doen. Die tips lees je hier: Je gebruikte theezakje is goud waard.

