Libelle Legt Uit: waarom vliegtuigstoelen niet gelijk lopen met de ramen

Zal je altijd zien: heb je een stoel aan het raam weten te bemachtigen in het vliegtuig, kijk je naar de wand in plaats van naar dat mooie uitzicht. Maar waarom lopen de stoelen eigenlijk niet synchroon met de ramen in een vliegtuig? Libelle legt het voor je uit.

Vliegtuigdesigners ontwerpen de vliegtuigen waarbij de stoelen netjes gelijk lopen aan de ramen, maar luchtmaatschappijen mogen zelf bepalen hoeveel vliegtuigstoelen ze plaatsen. Vaak houden luchtmaatschappijen zich niet aan de aanbevelingen van deze designers: hoe meer stoelen, hoe meer tickets om te verkopen. Ook kunnen vliegtuigmaatschappijen daardoor goedkopere tickets aanbieden. Hierdoor worden ze interessanter dan hun concurrenten.

Money, money, money

Het was te verwachten dat het weer allemaal met geld te maken zou hebben. Luchtvaartmaatschappijen hebben helaas andere belangen dan die prachtige luchtfoto die je wilde maken…

Bron: Travel + Leisure. Beeld: iStock