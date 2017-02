Madonna deelt een foto van haar pas geadopteerde tweeling

Er zijn nu niet vier maar zes kinderkamers in huize Madonna. Afgelopen dinsdag werd bekend dat het 58-jarige popidool twee kindjes uit Malawi wilde adopteren, waar ook haar andere twee geadopteerde kinderen vandaan komen. En nu is daar de eerste foto van mama Madonna en haar nieuwe dochters.

Als kers op de taart postte de beretrotse Madonna woensdagavond laat een foto van haar nieuwe dochters, Esther en Stella. Op de foto is Madonna hand in hand te zien met de twee aandoenlijke meisjes in Malawi.Onder de foto staat “Ik kan officieel bevestigen dat ik het adoptieproces om de tweelingzusjes uit Malawi te adopteren heb afgerond en dat ik dolblij ben dat ze nu deel uitmaken van mijn familie. Ik ben iedereen in Malawi die me geholpen heeft immens dankbaar en ik vraag de media om onze privacy tijdens deze overgangsperiode te respecteren.” Madonna plaatste de foto vlak voordat ze terugvloog in een privéjet van Malawi naar haar huis in New York.

Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 8 Feb 2017 om 10:24 PST

Madonna adopteerde eerder al 2 kinderen uit het Afrikaanse land, zoon David Banda in 2006 en dochter Mercy James in 2009. Daarnaast heeft Madonna 2 biologische kinderen. Haar 20-jarige dochter Lourdes kreeg de zangeres met acteur Carlos Leon. Met regisseur Guy Ritchie kreeg ze zoon Rocco, die inmiddels 16 jaar is.

