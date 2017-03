14x dit herken je als je man in het leger zit

Is jouw man, net als die van Libelle’s Nikita (zie video), regelmatig op uitzending? Dan komen deze dingen je vast bekend voor.

1) Uitspraken die op z’n zachtst gezegd eh… NIET helpen als je hem mist. “Je wist toch waar je aan begon?” En “Zo zou het mij ook wel lukken om een relatie in stand te houden”. Pardon?!

2) Je ziet op tegen de feestdagen zonder hem, maar hij weet je altijd op te vrolijken met een onverwachts sinterklaasgedicht of een kerstcadeautje.

3) Op de vraag wat hij die dag gedaan heeft, krijg je niet altijd antwoord. Simpelweg omdat het top secret is wat manlief daar in dat verre land uitspookt. En dat is ergens best wel spannend, toch?

4) Je hebt geweldige vriendinnen gekregen doordat jullie mannen in het leger zitten. En wedden dat jullie een app-groep hebben die militairy wifes heet waarin je lief en leed deelt?

5) Als hij er wél is, schrik je ’s nachts soms wakker van die ‘vreemde man’ naast je in bed.

6) De kans is groot dat manlief je verjaardag/kerstmis/de zomervakantie en/of zelfs de geboorte van jullie kind gemist heeft. Maar hé, jij kan dat allemaal prima in je eentje.

7) Jij hebt zelf misschien best wel eens kritiek op het leger, maar ergert je rot als ‘burgers’ hun ongezouten (en ongefundeerde) mening geven.

8) Je kinderen roepen ‘papa!’ bij ieder legeruniform dat op tv voorbij komt.

9) Als de man niet op uitzending is, zie je hem doordeweeks nog steeds niet omdat hij a) op de kazerne slaapt of b) al om 05.23 uur vertrokken is.

10) Tissues in de aanslag, want filmpjes waarin militairen hun kinderen verrassen zijn jouw favoriet.

11) De man denkt na zijn uitzending dat scheten en boeren in het openbaar de normaalste zaak van de wereld is. Dus.

12) Je familie en vrienden doen natuurlijk hartstikke hun best om je te steunen, maar eigenlijk hebben ze nooit echt begrepen hoe het is om een man in een oorlogsgebied te hebben (toch fijn dus, die app-groep uit punt 4).

13) Je bent gewend om in je eentje een huishouden draaiende te houden (en hij loopt dus stiekem best wel in de weg als hij wél thuis is).

14) Hoewel het soms best moeilijk, zwaar, spannend en verdrietig is, ben je dat in één klap vergeten als je hem na maanden weer in je armen sluit.

