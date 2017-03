Man heeft dé oplossing om zijn vriendin ontspannend te laten badderen

We weten allemaal dat een ontspannend warm bad heerlijk is. Rust en relaxen terwijl je dobbert in een badkuip vol met schuim. Enige nadeel: het is niet de beste omgeving voor je telefoon. Of toch wel?

(Een lange warme douche is trouwens ook heerlijk, en met het handige trucje uit de video vergeet je de douchekop in ieder geval niet meer schoon te maken).

Accessoire

Een 21-jarige Reddit-gebruikster bewijst dat je prima mét je telefoon in bad kunt. Want haar 22-jarige vriendje – die weet hoe dol zijn lief is op een bad – heeft een accessoire gebouwd voor in de badkamer.

De irritaties dat je je telefoon niet kwijt kunt, je glas wijn in de badkuip glijdt en je boek nergens droog ligt: dáár heeft vriendlief iets briljants op gevonden. Zo deelt de Reddit-gebruikster dat haar vriendje, die een workshop houtbewerking volgt, een verrassing voor haar heeft geknutseld.

Handige Harry

De (droom)man heeft namelijk een plank gemaakt die je over de badkuip kunt schuiven (naar je toe, van je af). Daarin zit een telefoonhouder verwerkt, een wijnglashouder en verschillende gaatjes voor wat waxinelichtjes. En mocht je bang zijn dat de telefoon toch van het houdertje valt, die is inmiddels getest.

Hoesje

Zo schrijft de vriendin onder de foto: “Voor diegenen die zich zorgen maken over het houdertje. Hij past er precies in. Dit was ook een zorg van hem. Maar we hebben het getest, en het hoesje van de telefoon zorgde ervoor dat het stevig op zijn plek bleef staan. We zijn er alleen nog niet helemaal zeker van of de telefoon blijft staan zónder hoesje.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock