Meer dan 10.000 mensen staan op de wachtlijst voor deze koffer

De koffer van het merk Raden is momenteel razend populair. Sterren als Oprah Winfrey, Gigi Hadid en Jessica Alba kochten er al eentje en momenteel staan zo’n 10.000 mensen op de wachtlijst om er één te bemachtigen. Maar wat maakt deze koffer nu zo gewild?

De koffer van Raden zit vol hightechsnufjes. Zo bevat het model ‘A22’ een oplader voor je smartphone en tablet én een speciale app die je ver telt hoeveel je koffer weegt. De app informeert je ook over de weersomstandigheden, het verkeer en goedkope vluchten. Dankzij de ingebouwde bluetoothtechnologie kun je altijd nagaan waar je bagage zich bevindt.

Mateloos populair

De bijzondere koffer werd zo’n 10 maanden geleden gelanceerd en ging al meer dan 20.000 keer over de toonbank. De koffer is zó geliefd dat Raden de productie inmiddels niet meer kan bijhouden, waardoor er een lange wachtlijst is ontstaan. Zowel model A22 als het grotere model A28 zijn beschikbaar in 10 verschillende kleuren.

Prijzen voor de A22 beginnen bij 295 dollar (omgerekend 277 euro), terwijl je voor de A28 minimum 395 dollar (omgerekend 370 euro) moet betalen.

This smart luggage case from @Raden has a 10,000-person wait list! https://t.co/oxGfSJkulE — HOF Capital (@HOFCapital) 9 februari 2017

Bron: New York Post. Beeld: Twitter/iStock