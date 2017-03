Het is een van dé trends dit voorjaar: veel planten in huis. Tuinvlogger Loes vertelt in de video precies welke planten je nu kunt kopen en welke later. Al dat groen in je woonkamer ziet er niet alleen gezellig uit, het brengt ook déze voordelen met zich mee.

Planten verbeteren de luchtkwaliteit in huis

Planten halen kooldioxide uit de lucht en zetten dat om in zuurstof. Dankzij planten wordt de hoeveelheid zuurstof in de lucht dus groter en daardoor kun je efficiënter ademhalen.Voor dat proces van omzetten van kooldioxide in zuurstof hebben veel planten wel licht nodig. ’s Nachts halen de meeste planten zuurstof uit de lucht. Daarom zijn planten op de slaapkamer niet altijd een goed idee. Orchideeën, bromelia’s en vetplanten zijn daarop een uitzondering; die kunnen wél op de slaapkamer. Sommige planten zijn daarin nog beter dan anderen. Dit is de top-10 planten die zorgen voor een schonere lucht: Areca (Chrysalidocarpus lutescens) Lady palm (Chrysalidocarpus lutescens) Bamboe palm (Chamaedorea erumpens) Rubberplant (Ficus elastica) Dracena (Dracaena decremensis) Klimop (Hedera helix) Dwergdadelpalm (Phoenix roebelenii) Ficus (Ficus macleilandii) Krulvaren (Nephrolepis exaltata) Vredesplant of lepelplant (Spathiphyllum wallisii) Planten maken je slimmer

Onderzoek toont aan dat je het beste in de buurt van planten kunt werken of studeren. De aanwezigheid van planten zorgt voor een betere concentratie en een grotere productiviteit. Bovendien werkt je geheugen wel tot 20% beter. Planten verzorgen werkt ontspannend

Of je dat binnen- of buitenshuis doet, uit onderzoek blijkt dat tuinieren stress vermindert. Door planten word je minder snel ziek

Planten nemen water op via hun wortels en dat verdampt via de bladeren. Dat verhoogt de luchtvochtigheid in huis met 10% en daardoor heb je minder last van kwaaltjes als een droge huid, droge keel en hoestjes verminderen. Ook blijkt uit onderzoek dat een hogere luchtvochtigheid ervoor zorgt dat griep en verkoudheidsvirussen minder makkelijk overleven en overgedragen kunnen worden.

Bron: Rubriek, beeld: iStock