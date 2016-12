Dít is wanneer de meeste inbraken plaatsvinden

Niet alleen kalkoen, kerstballen en kerstkransen zijn een traditie met Kerstmis. Helaas is inbraak is ook vaste prik rond deze tijd van het jaar.

Het aantal inbraken neemt eigenlijk al jaren af, maar tijdens de feestdagen slaan dieven nog steeds graag toe, waarschuwen verzekeraars en de politie. Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft bij de NOS een simpele verklaring: “De ene helft van Nederland is weg van huis en zit aan tafel bij de andere helft van Nederland.” Vorig jaar waren zijn er in het hele land bijna 65.000 inbraken geregistreerd, de meeste daarvan vonden plaats rond Kerst en oud & nieuw. In de grootste steden zoals Amsterdam, Den-Haag, Utrecht en Rotterdam zijn die cijfers het hoogst, maar ook Sittard en Roermond scoren ‘goed’.

Wat kun je tegen inbraak doen?

Een tip van het ministerie van Veiligheid en Justitie is om als je niet thuis bent, het huis wel een bewoonde indruk te geven: dus laat lichten aan, zet bijvoorbeeld een pop neer en draai het geluid van de televisie of radio omhoog. Als je doet voorkomen of je thuis bent, zijn inbrekers sneller geneigd voor een ander huis te kiezen.

In dit filmpje de meest voorkomende vormen van inbraak én wat je ertegen kunt doen:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de beste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nos, CBS, politie.nl. Beeld: iStock