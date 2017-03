Waarom ik dit jaar met elk van mijn 3 kinderen afzonderlijk op vakantie ga

Libelle’s Carien (54) heeft zich voorgenomen om komend jaar met elk van haar drie kinderen apart op reis te gaan. Want dat is niet alleen supergezellig, er is ook geen ruzie over waar ze gaan eten of hoe laat.

Mijn oudste zoon wil, net als Jort Kelder in de kerstspecial van ‘Hoe heurt het’, naar Gstaad. Een paar dagen skiën. In het naseizoen is een kamer voor een redelijke prijs zo gevonden. Maar! Aangekomen op de bestemming is dat ook de enige meevaller. Alles is er duur. Vooral het eten en drinken: 47 euro voor een Wienerschnitzel van bescheiden formaat en een glas huiswijn voor ‘slechts’ een tientje.

Op de eerste dag valt de regen met bakken uit de hemel. Het kind en ik nemen de trein naar Schönried, waar de pistes nog open zijn. Op het station zijn we de enige in ski-outfit, we voelen ons figuranten in de verkeerde film. Ik verwacht bergen gehuld in een witte deken van magisch poeder. Maar de aanhoudende regen spoelt het beetje sneeuw dat er nog ligt weg. De lente staat op springen. Het is leuk hoor, de treinrit door de bergen. Maar daarvoor zijn we niet hier. We willen skiën. Het liefst de hele dag. Gelukkig is het weer de volgende dag iets beter. De zon brandt af en toe een klein gaatje in de wolken en maakt de sneeuw papperig.

Het is heerlijk op vakantie met één kind. Ik kan het alle ouders aanraden. We praten veel meer dan thuis. Over wat ons bezighoudt. En lachen om maffe filmpjes op YouTube. Mijn mooie en slimme kinderen zijn al volwassen, of bijna. Gelukkig vinden ze het nog steeds leuk om met mij op stap te gaan. In 2005 ga ik voor het eerst alleen met de jongens op vakantie, in mijn groene Daihatsu zonder airco, naar een camping bij het Gardameer. Drie kleine jongens op de achterbank die om de haverklap vragen of we er al zijn. En of ze nog een broodje mogen, of snoep, om vervolgens ruzie met elkaar te maken. Terwijl ik, met het zweet in mijn handen, probeer de weg te vinden.

Hun kinderjaren glijden in een razend tempo voorbij en mijn herinneringen aan de vakanties toen ze klein waren worden steeds mooier, ook al is de werkelijkheid vaak minder prozaïsch. Tijd reist snel en daarom: sneeuw of geen sneeuw, ik ga genieten van deze dagen. En niet denken aan dat hotel in Oostenrijk, naast de skilift, waar een blikje cola 2 euro kost en je heerlijk kunt eten zonder failliet te gaan. Nee, dat ga ik mooi niet doen. Ik stuur een selfie naar het thuisfront. Het is hier fantastisch! Tot over een paar dagen.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is moeder van 3 kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16) en woont in Rotterdam. De leukste stad van Nederland. Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen. En vindt iedere dag een nieuwe uitdaging.

LEES OOK: