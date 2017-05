Mishandeld hondje was doodsbang tót ze een bijzonder vriendje kreeg

De 8-jarige Nora was doodsbang toen ze werd gered uit een hondenfokkerij. Ze vertrouwde niemand en vond contact met mensen erg moeilijk. Tótdat het hondje bij de familie Spence in Canada terechtkwam.

In de video hierboven is te zien hoe nog een mishandelde hond een warm nieuw thuis krijgt.

Nora was vuil, bedekt met modder, uitgehongerd en hoogzwanger toen ze werd gered. De jaren dat ze bij de fokkerij heeft geleefd hadden het arme beestje flink getraumatiseerd. De familie Spence besloot het arme diertje in huis te nemen. Elizabeth heeft nog vijf andere dieren uit een asiel of fokkerij gered, dus Nora was meer dan welkom. Maar alle liefde en warmte dat het gezin haar bood werkte lange tijd niet. Ze bleef ongelukkig en bang. Mensen vertrouwen en toelaten vond Nora erg moeilijk.

Maar al snel ontstond er binnen het gezin een prachtige band. Baby Archie werd geboren, de jongste aanwinst van het gezin. En Nora trok direct naar Archie toe. Elizabeth snapt wel waarom: “Het is zo’n lieve, vrolijke baby. We snappen wel waarom Nora zich bij hem op haar gemak voelt”, staat onder de Instagrampost van een van de foto’s van de twee. En dat is bijzonder want Nora had dit niet bij de andere kinderen van de familie Spence. “Hun band is uniek.”

Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 26 Apr 2017 om 6:05 PDT

Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 4 Mei 2017 om 6:25 PDT

De twee zijn dan ook onafscheidelijk, ze doen alles samen: spelen, eten, slapen, verkleden. En dat levert veel schattige foto’s op die Elizabeth op haar Instagram post. Maar er schuilt ook een warme boodschap achter de foto’s: “Ga geen hondjes kopen, red er eentje uit een asiel en geef ze en nieuw thuis. Je kan hen een nieuw leven geven dat zo fijn is als dat van Nora nu.”

Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 27 Apr 2017 om 6:26 PDT

Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 15 Feb 2017 om 11:16 PST

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Instagram, iStock