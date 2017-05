9 redenen waarom je altijd zo moe bent

Heb je altijd een vermoeid gevoel, zelfs als je lang genoeg geslapen hebt? Misschien heeft een van deze dingen ermee te maken.

1. Je hebt altijd haast ’s ochtends

Weg met die hand bij de snooze-knop. Want het lijkt misschien een goed idee om te slapen totdat je écht geen seconde meer te verliezen hebt, maar het doet je helemaal geen goed. Je hebt dat moment ’s ochtends namelijk nodig om tot jezelf te komen voor je aan een drukke dag begint. Onderzoekers van de Universiteit van Harvard ontdekten dat ochtendmensen veel beter inspelen op problemen en actiever zijn dan de langslapers.

2. Je hebt een tekort aan magnesium

Hoe meer je van dit mineraal hebt, hoe effectiever je nachtrust. Het bepaalt volgens de National Institutes of Health hoe lang je erover doet om in slaap te vallen en hoeveel uur je slaapt. Je krijgt je magnesiumgehalte weer op pijl door veel zaden, noten, bonen, avocado’s en bladgroenten te eten.

3. Je vindt je werk niet leuk

Iets doen wat je niet leuk vindt vréét energie. Voel jij je op je werk standaard lusteloos? Dan kan het zijn dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen die hun werk niet leuk vinden moeite hebben om in slaap te komen of diep te slapen.

4. Je sexleven zit in een sleur

Veel mensen slaan de sex liever over als ze moe zijn, maar raad eens? Het helpt júist om daarna heerlijk te kunnen slapen. Dit komt doordat het hormoon prolactine vrijkomt tijdens een orgasme, een stofje dat tevens ruimer aanwezig is wanneer we slapen.

5. Je bent al maanden niet meer in de sportschool gesignaleerd

Als je moe bent is het juist goed om in beweging te komen. Regelmatig sporten kan het risico op een depressie verkleinen en helpt je om beter te slapen, blijkt uit onderzoek . En daar is echt niet veel voor nodig. Door iedere week 150 minuten matig te bewegen, neemt je vermoeidheidsgevoel af met maar liefst 65%.

6. Je krijgt niet genoeg zonlicht

Door blootstelling aan zonlicht of blauw kunstlicht neem de hoeveelheid melatonine (simpel gezegd het hormoon waardoor je je slaperig voelt) af. Niet altijd haalbaar, maar 2 uur zonlicht per dag is perfect voor een uitgeslapen gevoel. Bovendien krijg je daardoor ook een gratis dosis vitamine D binnen waardoor je minder snel ziek wordt.

7. Je bent gestrest

Stress is een van de meest voorkomende oorzaken van slapeloosheid. En het is ook nog eens een vicieuze cirkel: het slaapgebrek maakt dat problemen groter lijken dan ze zijn waardoor je weer iets hebt om van wakker te liggen. Probeer dus voor je naar bed gaat van je gestreste gevoelens af te komen en je ‘problemen’ in een helder perspectief te zien.

8. Je slaapkamer is een rommeltje

Is jouw slaapkamer ook je (ontplofte) kledingkast, opslaghok én werkkamer? Dan is het geen wonder dat je niet lekker slaapt. Volgens de National Sleep Foundation moet je slaapkamer schoon, comfortabel en rustgevend zijn. Dus dim de lichten, brand een fijn lavendelkaarsje en kruip lekker onder de dekens van je opgeruimde kamer. Je hoofd zal je dankbaar zijn.

9. Je eet te veel koolhydraten

Hamburgers, friet, witte rijst, pasta… het is allemaal heerlijk, maar geeft je slechts een tijdelijke energieboost (om vervolgens weer in een dip te belanden). Beter is het om op te laden met groenten, fruit, graanproducten en veel eiwitten. Maar ja, dat weten we stiekem allemaal…

PS. Is je vermoeidheid wel heel extreem? Ga dan voor de zekerheid even langs de dokter.

