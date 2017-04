7 tips om je moeder te verrassen op Moederdag

Moederdag is dé dag om jouw moeder te verrassen en haar te vertellen hoeveel zij voor je betekent. Zeven leuke ideeën die je op (of rond) deze dag samen kunt doen!

1. Zeg het met bloemen

Als er één dag is waarop je moeder bloemen hoort te krijgen, dan is het wel op Moederdag. Zelfs met een boeket bermgras maak je haar waarschijnlijk al blij. Het gaat tenslotte om het gebaar. Voeg nog een lief kaartje toe en klaar is kees.

2. Ontbijt op bed

Heel cliché, maar wat dacht je van een ontbijt op bed? Want hoe verrassend is het dat jij in alle vroegte voor de deur staat met een mand vol broodjes, croissants en een fles vers geperste jus. Maak er voor de grap ook nog een leuke tekening bij, net zoals vroeger.

3. Tea time!

In plaats van een ontbijt kun je later op de dag ook een speciaal theemoment inplannen. Denk hierbij niet meteen aan een uitgebreide high tea, maar houd het simpel. Zet een pot thee op tafel en vul een etagère met lekkernijen. Voor je het weet is de etagère leeg en kun je hem bijvullen.

4. Nachtje weg

Zorg ruim van tevoren dat je moeder haar agenda in het weekend van 14 mei leeg houdt, zodat jij haar kunt verrassen met een nachtje weg. Denk aan een hotel in de bossen, een bed & breakfast aan zee of ga naar een stad waar je beiden nog nooit bent geweest.

5. Bijzondere foto

Wil je je moeder juist een tastbaar cadeau geven met Moederdag? Waarschijnlijk wordt ze heel blij van een mooie foto van jou, je gezin of haar kleinkinderen. Lijst de foto in of laat hem printen op canvas.

6. Bucketlist

Heeft je moeder een bucketlist? Zorg ervoor dat ze op Moederdag weer iets kan afstrepen. Misschien wil ze ooit nog eens racen op Zandvoort, punteren in Giethoorn of cruisen in een lelijke eend door de Achterhoek. Laat haar droom uitkomen.

7. Yes, wellness

Altijd leuk om met je moeder te doen: een dagje wellness. Duik de een na de andere sauna in, boek een heerlijke gezichtsbehandeling of massage en dompel je onder in een kruidenbad. Jullie komen als herboren weer thuis.

