Kruipt jouw (klein)kind ook altijd achter de stofzuiger aan als je aan het schoonmaken bent? Misschien kun je dan voortaan beter een veilige vloerwisser gebruiken (zie video). Deze moeder waarschuwt voor de gevaren van stofzuigers voor kleine kinderen, nadat haar zoontje zeer ernstig verbrand raakte.

De 24-jarige Jade uit het Engelse plaatsje Chard was aan het stofzuigen, terwijl haar 16 maanden oude zoontje Theo achter haar aan waggelde. Toen ze klaar was, zette ze de stofzuiger uit en liep naar het stopcontact om de stekker eruit te trekken. Maar ze had zich nog geen 5 seconden omgedraaid of de kleine Theo had de stofzuiger weer aangezet. En hij begon direct hartverscheurend te huilen. “Hij had zoveel pijn. Ik had hem nog nooit zo hard horen huilen”, zegt ze tegen Mirror.

Nare brandwond

“Ik trok gelijk de stekker uit het stopcontact en rende naar hem toe, sneller dan ik ooit had gerend”, schrijft Jade op Facebook. “Hij had zijn duim in de achterkant van de (Dyson) stofzuiger gestoken, waar de borstels supersnel ronddraaien. Hij had een hele nare brandwond op zijn hand!”

Doorverwezen

Jade ging onmiddellijk met Theo naar de huisarts. “Ik huilde tranen met tuiten. Ik dacht dat de dokter de wond zou behandelen en een verband eromheen zou doen, maar in plaats daarvan werden we direct doorverwezen naar een brandwondencentrum.”

Vierdegraads brandwond

Theo bleek een vierdegraads brandwond te hebben. In zo’n geval is de brandwond zo diep, dat niet alleen de huid is verbrand, maar ook spierweefsel en bot. De huid is bij zo’n brandwond meestal verkoold, gekookt (bleek) of rauw. “Er zijn misschien pezen aangetast. Er moeten waarschijnlijk huidtransplantaties en chirurgische ingrepen aan te pas komen en hij zal lelijke littekens krijgen. Ook zal hij zijn hand beperkt kunnen bewegen als hij groter wordt. En dat terwijl zijn duim nog geen 5 seconde in die stofzuiger zat!”

Gebeurt veel vaker

In eerste instantie wilde Jade haar verhaal niet delen omdat ze zich zo’n slechte moeder voelde. Maar toen een verpleegkundige vertelde dat dit soort ongelukken veel vaker gebeuren met stofzuigers, besloot ze toch haar verhaal op Facebook te plaatsten. “Alsjeblieft, laat je kinderen niet in de buurt van de stofzuiger komen! Wij zijn niet de eersten en zeker niet de laatsten waarbij dit is gebeurd. Door mensen hiervan bewust te maken, hoop ik te voorkomen dat er nog meer kleine vingertjes eindigen zoals die van Theo.”

