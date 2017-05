Moederdag: dít cadeau wil ze, volgens haar sterrenbeeld

Moederdag (14 mei) staat voor de deur. Geen inspiratie voor een moederdagcadeau, voor jezelf of je eigen moeder? Met moeders sterrenbeeld, kom je al een heel eind. Het zou namelijk in de sterren geschreven staan wat voor cadeau zij (of jij) graag krijgt.

Nou is iedere moeder vast zielsgelukkig met elk presentje dat ze van haar kind ontvangt, dus neem het vooral met een flinke korrel zout. Tóch zijn wij benieuwd: is het geadviseerde cadeau bij jouw of je moeders sterrenbeeld inderdaad op jou of haar van toepassing?

Waterman (20 januari – 18 februari)

Een Waterman schijnt van nature aanleg voor technologie te hebben. Moeders met dit sterrenbeeld hoef je dus echt niet uit te leggen hoe een computer werkt – ook als ze de 60 gepasseerd is, weet ze hier heus het fijne van. Verder is ze hip en heeft ze een unieke stijl. Een Waterman-moeder maak je vast blij met een interessante gadget, zoals een stappenteller als de Fitbit, of een middagje shoppen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Moeders met het sterrenbeeld Vissen, plaatsen hun kinderen op een gigantisch voetstuk. Ze zijn heel verzorgend, creatief en worden warm van arty uitingen zoals dansen. Hoe je haar blij maakt op Moederdag? Neem haar mee naar een dansvoorstelling of woon samen – mits ze nog zo goed ter been is – een dansles bij.

Ram (21 maart – 19 april)

Rammen – als in de dieren – zijn pittige wezens. Zo ook moeders met dit sterrenbeeld. Ze zijn impulsief en houden van avontuur, ook als de kinderen allang uit huis zijn. Rammen vervelen zich nooit en zijn altijd in de weer. Om het Moederdagcadeau met dit vurige karakter te matchen, zit je goed met bijvoorbeeld een mooie rode lippenstift, of een uitje waar pit in zit. Al gedacht aan een high wine?

Stier (20 april – 20 mei)

Een Stier kan flink koppig zijn en alles op haar manier willen doen. Maar deze moeders zitten boordevol liefde en zijn extreem toegewijd aan hun kinderen. Het zijn ook echte verzamelaars die moeilijk spullen kunnen weggooien. Cadeautip: fraaie opbergdozen en een dagje samen door alle spullen neuzen en nostalgische parels opsnorren.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen zijn naar verluidt echte kletskousen. Iedere keer dat je haar spreekt, face to face of via de telefoon, komt ze vast weer met een mooi verhaal op de proppen. Een high tea zal de koffieleut vast warm maken. Maar Tweelingen zijn ook dol op gadgets. Al is het maar een lollige eierwekker.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Kreeften zijn de meest liefdevolle en zachtaardige moeders, hebben we ons laten vertellen. Wedden dat je haar dolgelukkig maakt met iets prachtigs voor in huis? Dat is namelijk haar grote trots – waar ze een gezin in heeft gesticht, opgevoed en/of nog altijd met liefde ontvangt. Een riante bos bloemen, een prachtige fotolijst, heerlijk badschuim: daar scoor je mee!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Moeders met het sterrenbeeld Leeuw, zijn enorm trots op en beschermend over hun kinderen. Maar als haar kind iets doet wat haar niet zint, brult ze van zich af. Denk groots bij een Moederdagcadeau voor een Leeuw: koop bijvoorbeeld kaartjes voor een mooi theaterstuk of neem haar mee uit eten. Uiteraard zal ze waar jullie ook zijn jou als pronkstuk opwerpen.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Moeders met het sterrenbeeld Maagd, zijn de wijsheid zelve – ook al zul je dit niet altijd toe willen geven. Ze houden vooral van praktische cadeaus. Een bos bloemen? Geweldig, maar ze hebben meer aan een mooie kalender of een krachtige stofzuiger.

Weegschaal (23 september – 21 oktober)

Een Weegschaal zit vol creatieve ideeën. Moeders met dit sterrenbeeld zijn doorgaans dol op kunst en muziek. Neem haar dus mee naar een mooie expositie of dito concert, of speur in een kiosk naar een interessant boek over kunst of muziek.

Schorpioen (22 oktober – 21 november)

Schorpioenen hebben graag de touwtjes in handen. Tegelijkertijd zijn ze op zoek naar waardering en liefde. Een Schorpioen-moeder overlaadt je met tough love, maar kan deze strenge uiting van liefde moeilijk ontvangen: ze is erg gevoelig. Schorpioenen zijn gesteld op tijd voor zichzelf, dus wat dacht je van een dagje sauna om haar lekker tot rust te laten komen?

Boogschutter (22 november – 21 december)

Een Boogschutter wil altijd haar horizon verbreden. Ze is gek op avontuur! Ga samen met haar naar een restaurant waar je de gerechten amper van uit kunt spreken. Inderdaad: een buitenlandse keuken. Samen nieuwe culturen en smaken ontdekken, is een groot feest.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Steenbokken zijn harde werkers – ook voor hun kinderen. Een cadeautje scoren voor een Steenbok-moeder kan wat lastiger zijn: alles wat zij bezit, ziet ze namelijk als een weerspiegeling van zichzelf. Ze vraagt om een wat meer doordacht cadeautje. Denk aan een armbandje met een bijzondere symbolische betekenis, of een cadeautje waarmee je tegelijkertijd een mooi doel steunt.

LEES OOK:

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock