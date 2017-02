11 herkenbare momenten wanneer je gaat winkelen bij de Action

De Action is voor sommige een koopjeswalhalla, het mekka waar het credo ‘veel voor weinig’ een stilzwijgende spelregel is. En waar je zonder gêne een boodschappentrolley mee kunt nemen én hem tot knappen toe vollaadt.

Wanneer jij tot de club Action-fans behoort zullen er vast een aantal taferelen je bekend in de oren klinken. Libelle somt ze voor je op:

1. Je voelt de spanning oplopen zodra je door de klappoortjes met het blauwwitte logo stapt.

Enthousiasme, euforie, spanning en chaos nemen je voor heel even over.

2. Wanneer je een mandje uit de stapels pakt, tuur je stiekem al langs de rekken om te kijken wat er te koop is.

Je bent al een tijdje niet geweest, dus bijna alles voelt als ‘nieuw’ voor je.

3. Je man gooit elk excuus overboord om niet mee te hoeven.

Maar puntje bij paaltje struint hij dan tóch naast je langs de winkelschappen, en scoort hij een “prachtig” ding van de klus- en doehetzelfafdeling. “Ja lief, heel mooi inderdaad…”

4. Wat had je ook alweer nodig?

Zodra de gangpaden en de goedgevulde winkelschappen in je vizier komen, ben je dat hele lijstje met ‘noodzakelijke’ en ‘praktische’ dingen allang weer vergeten.

5. “Dit is leuk. Dat heb ik nodig. Wauw dit is handig. Goed om te hebben. Die kan ik vast wel een keer gebruiken.”

Eigenlijk weet je ook wel dat dat je binnenkort de stofwolken van je aankopen kunt afblazen, want hoeveel tupperwarebakjes en ansichtkaarten heb je ook alweer? Juist ja!

6. Je badkamer, koffietafel en keuken krijgen regelmatig een metamorfose.

Die woonacccessoires zijn voor die prijs toch absoluut het aanschaffen waard?



7. Eigenlijk scheelt het je heel veel tijd om naar de Action te gaan, in plaats van naar andere winkels.

Want de Action heeft bijna ALLES, alles in de schappen liggen. Een boor, een stijltang, handdoeken, prullenbakken, chocolade (!), kaarsen; je vindt het bij de Action.

8. Jouw cadeaulade barst inmiddels uit zijn voegen.

Je hebt altijd iets achter de hand, inclusief verjaardagskaart. Mocht er iemand jarig zijn of je een aardigheidje cadeau willen doen, hoef je alleen maar de lade open te trekken.

9. Wanneer je in de rij staat om af te rekenen staar je schuldig en zelfbewust naar de uit de kluiten gewassen winkelkar.

Wat lag er ook alweer op de bodem? Terwijl je aan het wachten bent verzin je tig verklaringen voor je aankopen. Dan voel je je iets minder schuldig.

10. Mocht je ooit de loterij winnen, dan komt dat gevoel waarschijnlijk héél dicht in de buurt van het afrekenmoment bij de Action.

Waaaaaaat? €19,93 voor die hele kar? Pure winst!

11. Bij thuiskomst pak je alles uit op de eettafel om nog even na te genieten van je fan-tas-tische vondsten.

En dan volgt het volgende stadium: waar gaan we het laten? Dan was die opbergpak tóch wel een goed idee geweest… De volgende keer maar meenemen dan.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock