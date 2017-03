Libelle Legt Uit: Waarom eten motten je kleding op?

Heb jij wel eens een wollen trui uit de kast getrokken, waar plotseling allemaal gaatjes in zaten? Misschien zitten er dan wel motten in je kast. Er zit niets anders op dan de gaten te stoppen (zie video) en te proberen de motten weg te krijgen. Maar waarom eten die beestjes eigenlijk je kleding op?

Laten we eerst een misverstand uit de wereld helpen: de motten zelf eten je kleren niet op. Het zijn de larven van de motten die zich te goed doen aan de inhoud van jouw kledingkast. Deze larven zien eruit als een soort witte maden.

Dierlijke resten

Je zou zeggen dat een stuk stof weinig voedingswaarde heeft, maar toch is het voor zo’n larve een smakelijk hapje. Buitenshuis leven mottenlarven van resten van (dode) dieren, zoals veren, stukjes dierenhuid en resten van eieren. Als mottenlarven binnenshuis leven, zijn daar over het algemeen weinig dode dieren te vinden. Maar jouw wollen trui of leren rokje bestaat ook uit dierlijke resten: wol is immers schapenhaar, en leer is de huid van een koe. Deze stoffen bestaan uit eiwitten, waar de mottenlarven van kunnen leven.

Geen katoen

Overigens eten mottenlarven geen katoen; dat lusten ze niet, meldt mottenweg.nl. Mocht je katoenen kleding toch aangevreten zijn, dan komt dat waarschijnlijk door zilvervisjes.

Bron: Mottenweg.nl.