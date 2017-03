De 5 musicals van dit moment die je niet wil missen (+ win kaarten)

Een avondje uit wordt nog leuker met een musical. Even alles vergeten en je mee laten voeren naar een andere wereld. Op Startpagina.nl vind je alle musical op een rij. En of je nu voor het eerst gaat of een trouwe fan bent: dit zijn de vijf shows die je niet mag missen.

1.The Lion King

Shakespeare meets Disney. Musical over het bekende koningsdrama in het dierenrijk. Spectaculair door de kostuums en de muziek van Elton John. Deze musical is een belevenis voor jong en oud. Het perfecte dagje uit voor de hele familie dus! Te zien in Circustheater Scheveningen. Bestel kaarten al vanaf € 53,00!

2. The Bodyguard

I will always love you… Onlangs is The Bodyguard uitgeroepen tot publieksfavoriet. En terecht! Wie kent de liedjes niet uit de oorspronkelijke film, gezongen door Whitney Houston? Trommel een vriendin op en ga naar het Beatrixtheater in Utrecht nu het nog kan!

Bestel kaarten (tot wel € 20 korting).

3. Soldaat van Oranje

Is het een musical of is het muziektheater? Het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, Nederlands bekendste verzetsheld, is een totaalbeleving. Het podium staat in een theaterhangaar in Katwijk en neemt u letterlijk mee door het verhaal. Een onvergetelijke ervaring. Tot mei 2017 kun je het beleven! Bestel hier jouw kaarten.

4. Ciske de Rat

We maakten kennis met Danny de Munk als Ciske in de film over het Amsterdamse schoffie. Deze musical vertelt het verhaal van Ciske het kind én van Ciske de man. Te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Bestel hier je kaarten .

5. Hair

Ruim 50 jaar geleden ging deze musical op Broadway in première, maar hij heeft niets aan zeggingskracht verloren. De thema’s en liedjes zijn nog even aansprekend als in 1967. Laat je meevoeren naar de tijd van hippies, vrolijke kleuren, eindeloze liefde en Let the sunshine in!

Bestel kaarten met gratis rang upgrade!

Winactie

Startpagina geeft in maart musicalkaarten weg. Meedoen is simpel: ga naar Startpagina, schrijf je in voor de nieuwsbrief van Startpagina en laat uw gegevens achter! De actie loopt de hele maand maart doe dus snel mee.

Beeld: ANP