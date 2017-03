Eindelijk antwoord: mag je natte was een nacht in de machine laten zitten?

Een Britse moeder vroeg het zich al tijden af en besloot het op internet eens te vragen: ‘mag ik mijn was erin doen en dan gewoon gaan slapen? Of kan ik de natte was beter niet een nacht laten zitten?’

De Amerikaanse huishoudkoningin en televisiester Martha Stewart ging zich ermee bemoeien.

Wel, niet

Het werd een heel debat op de Amerikaanse televisie. Want volgens de 1 kan het geen kwaad, de ander zegt juist dat het dan misschien gaat stinken. Martha, toch wel een expert als ’t gaat om huishoudelijke taken als de was doen, geeft luid en duidelijk antwoord. “Dat mag zeker. Ik zeg niet dat je de natte was een week in de machine moet laten zitten, maar één nacht kan geen kwaad.”

En die muffe geur dan? “Ruikt je natte was niet zo fris meer, dan wil dat zeggen dat je vochtige was al te lang in een ruimte zit waar geen frisse lucht bij kan en zijn het schimmels en bacteriën die beginnen te ruiken. Maar door de was één nachtje te laten zitten, zal het niet zo snel gaan.”

Bron: HLN. Beeld: iStock