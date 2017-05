Deze 5 dingen kun je beter niet in de vaatwasser doen

In veel huishoudens is de vaatwasser een onmisbaar apparaat. Je kunt er zelfs asperges, zalm of kip in koken! De volgende spullen kun je echter beter niet in de vaatwasser doen.

1. Knoflookpers

Als je die uit de vaatwasser haalt, zitten daar altijd nog velletjes in en moet je ‘m alsnog schoonmaken. Daarom kun je een knoflookpers na gebruik beter meteen met de hand afwassen.

2. Keukenmessen

Mooie en vaak dure keukenmessen kun je beter gewoon afwassen. Doordat vaatwastabletten een licht schurend effect hebben kunnen de messen minder scherp worden als je ze in de vaatwasser doet.

3. Snijplanken en houten lepels

Door het warme water in de vaatwasser kan hout uitzetten en krimpen. Hierdoor ontstaan kleine scheurtjes waarin vuil en bacteriën zich kunnen ophopen. Beter was je houten keukengerei met de hand.

4. Sommige plastic spullen

Bij sommige plastics kunnen er giftige stoffen vrijkomen door de hitte en de ingrediënten van vaatwastabletten. Kijk daarom altijd goed of het plastic wel geschikt is voor de vaatwasser.

5. Met de hand geschilderd of bijzonder servies

Vanwege met hand gemaakte beschilderingen en fragiel materiaal is het beter om sommige bordjes en kopjes in een sopje af te wassen.

