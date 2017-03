Dit kan niet waar zijn: ‘nieuwe’ mug steekt het hele jaar door

Dachten we na de zomer mooi van die vervelende muggen af te zijn, hebben onderzoekers een ‘nieuwe’ mug ontdekt die de hele winter door steekt. De citronellakaars (zie video) kan weer uit de kast…

De oude vertrouwde huissteekmug is de mug waar de meeste mensen door worden gestoken, maar omdat deze muggen een winterslaap houden, dachten we dat we in de koudere maanden veilig waren. Maar niets blijkt minder waren… De huissteekmug heeft een ‘tweelingzusje’ die de hele winter doorsteekt.

Overlast

“Deze twee muggen zien er precies hetzelfde uit en we dachten dat de ‘nieuwe’ molestus-variant niet in Nederland voorkwam, maar nu blijkt deze soort toch op grote schaal voor te komen én voor veel overlast te zorgen”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen tegen HLN. Deze mug komt vooral voor in steden en ondergrondse ruimtes. En laat deze mug nou ook nog eens grote fan zijn van zoogdierenbloed. Laat dit een 1-aprilgrap zijn alsjeblieft…



Bron: HLN.be. Beeld: iStock.