Yummie: dít zijn de nieuwe smaken McFlurry

IJs en chocola zijn twee van onze favoriete dingen. Daar speelt McDonald’s heel goed op in met deze nieuwe McFlurry’s!

Sinds deze week heeft de Mac namelijk twee nieuwe smaken McFlurry in het assortiment: Milka Alpenmelk en Toblerone. Je kunt de toppings combineren met caramel-, chocolade- of aardbeiensaus. Wees niet bang, de bekende smaken M&M’s Pinda en Oreo blijven ook gewoon in het assortiment. Oei, dat wordt moeilijk kiezen deze zomer…

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock