Niets leuker dan op reis jaloersmakende foto’s maken en ze op Instagram zetten. Zo houd je het thuisfront op de hoogte en heb je een leuke herinnering voor later. Maar of je ook meedoet aan de laatste trend op Instagram?

Die is namelijk behoorlijk bizar. Steeds meer mensen, vooral jongeren, maken op reis een foto van zichzelf met een mooi uitzicht en… hun blote billen. Dat levert een ‘belfie’ op, een samentrekking van ‘selfie’ en ‘bum’. De Instagrampagina cheeckyexploits verzamelt alle kiekjes, zoals die hieronder. Wij slaan deze trend even over.

Bron & beeld: Instagram