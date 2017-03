Libelle Legt Uit: is het nog steeds goedkoper om ’s nachts te wassen?

Je hoorde vroeger vaak dat je de wasmachine en de vaatwasser beter ’s nachts aan kon zetten, omdat je dan veel minder betaalde voor de elektriciteit. Nachtstroom was toen een stuk voordeliger dan dagstroom. Maar is dat nog steeds het geval?

Het antwoord verschilt per huishouden: het ligt er namelijk aan of je gebruik maakt van dagstroom en nachtstroom (‘dubbel tarief’), of dat je hebt gekozen voor ‘enkeltarief’. In dat laatste geval betaal je elk uur van de dag hetzelfde tarief voor je stroomverbruik.

Check de meterkast

Weet je niet zeker of jij ook dagstroom en nachtstroom hebt? Dan kun je daar vrij makkelijk achterkomen: neem een kijkje in je meterkast! Als jouw elektriciteitsmeter 2 vensters heeft waarin je het verbruik in getallen ziet staan (een dubbele meter), dan maak je waarschijnlijk gebruik van dagstroom en nachtstroom. Zie je maar één meter? Dan maak je gebruik van enkeltarief. Weet je het niet zeker, dan kun je het ook even navragen bij je energieleverancier.

Daltarief

Als je een enkele meter hebt, dan is het dus niet goedkoper om ’s nachts te wassen. Je betaalt de hele dag door hetzelfde tarief. Heb je wel dag- en nachtstroom? Dan betaal je ’s nachts en in de weekenden minder dan overdag, en is het dus inderdaad (iets) goedkoper om op die momenten de wasmachine en de vaatwasser aan te zetten. Hoe laat het daltarief ’s avonds ingaat, verschilt per regio. Het kan om 21.00 uur zijn, of om 23.00 uur, dat bepaalt de energieleverancier. Het daltarief loopt altijd tot 7.00 uur ’s ochtends.

Voordeel?

De verschillen tussen het daltarief ’s nachts en het ‘normaaltarief’ overdag zijn overigens niet erg groot meer. Volgens vergelijkingswebsite Energieleveranciers.nl gaat het voor een gemiddeld gezin om een voordeel van slechts 5 euro per jaar. Voor veel mensen is het daarom voordeliger om voor enkeltarief te kiezen. Dat tarief ligt namelijk sowieso iets lager dan het normaaltarief.

