Oeps: een misverstand zorgde ervoor dat deze hond een wel héél bizarre knipbeurt kreeg

Leigh Simmons uit Wales woont sinds een aantal maanden in China vanwege zijn werk. Dat hij de taal nog niet helemaal onder de knie heeft, werd pijnlijk duidelijk tijdens een bezoekje aan een hondenkapper.

Het kan behoorlijk warm worden in de regio waar Leigh woont, en dus leek het hem verstandig om de haren van zijn herdershond Seren iets te laten bijknippen. Omdat hij de taal nog niet helemaal onder de knie heeft, gebaarde hij met een zoemend geluid dat er een stukje van Seren’s haar moest worden afgeschoren.

Scheerbeweging

”De vrouw sprak geen Engels, en ik spreek slechts een heel klein beetje Chinees. Dus ik maakte met mijn handen een scheerbeweging”, vertelt Leigh aan Wales News Service. ”De vrouw knikte en vertelde me dat ik wat later kon terugkomen.”

Misverstand

Toen Leigh een paar uur later terugkeerde naar de hondensalon, schrok hij zich een hoedje. De kapster had zijn gebaren verkeerd begrepen en had Seren, op zijn hoofd en staart na, helemaal kaal geschoren. ”De arme vrouwen die in het kapsalon werkten waren helemaal in de war toen ik begon te lachen. Ze keken beschaamd en dachten waarschijnlijk dat ik niet zou betalen, maar dat deed ik wel.”

Poedels

Het blijkt dat veel honden in Shenzen een soortgelijke look hebben, alleen gaat het dan meestal wel om poedels. ”Ik had er niet bij stil gestaan dat die poedels de standaard was voor alle honden,” aldus Leigh.

