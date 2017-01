Je kunt nu offline WhatsApp-berichtjes versturen: zó doe je dat

Goed nieuws voor iPhone-gebruikers: je hoeft niet langer meer te wachten tot je verbinding hebt voordat je een berichtje in Whatsapp kunt versturen.

De tekst gaat verder onder de video.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Zo kun je ook dik- en schuingedrukte tekst gebruiken in de app:

In een nieuwe versie van WhatsApp voor de iPhone is namelijk een functie toegevoegd die ervoor zorgt dat je als je offline bent alvast een berichtje kunt versturen. Nu moet je daarvoor eerst nog wachten tot je verbinding hebt. Kleine kanttekening: de berichtjes worden niet meteen naar de contactpersoon verstuurd. De berichten worden in een soort wachtrij gezet en verstuurd zodra je online bent.

Updaten

Toch handig als je snel even wat wilt sturen voor je het vergeet. Hoe jij deze functie ook in je WhatsApp krijgt? Daarvoor moet je de app op je telefoon updaten naar de nieuwste versie van Whatsapp (2.17.1). Voor Android-gebruikers is dit al oud nieuws, in deze app was deze functie al een tijd beschikbaar.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock