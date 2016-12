Feit of fabel: een oliebol bevat minder calorieën dan een eierkoek

Elk jaar rond de feestdagen komt het bericht weer voorbij: een eierkoek zou meer calorieën bevatten dan een oliebol.

Maar is het wel eigenlijk echt zo dat Sonja Bakker’s favoriete snack meer calorieën bevat dan de oliebol? Wij zochten het uit.

Calorieën

Ja, het klopt inderdaad dat eierkoeken meer calorieën bevatten dan oliebollen, maar dan hebben we het over het aantal als je naar 100 gram eierkoeken en 100 gram oliebollen kijkt. 1 eierkoek is slechts 30 gram en een oliebol gemiddeld slechts 75 gram. Een eierkoek bevat dan dus 90 kcal per stuk en een oliebol 187,5 kcal per stuk. Dan blijkt dus dat een oliebol wel veel meer calorieën per stuk bevat omdat deze veel zwaarder is dan een eierkoek.

In verhouding

Maar… als je ook 75 gram (=2,5 eierkoek) eierkoeken zou eten dan zou je wel weer op meer kcal uitkomen. Het is dus eigenlijk maar net hoe je het bekijkt. En proosten met een eierkoek is toch ook net wat minder gezellig?

Beeld: iStock