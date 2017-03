Onherkenbaar: kun jij zien welke Hollywoodactrice dit is?

Grijze vlassige haren, een rimpelig gezicht, ouderdomsvlekken, een grijze wollen spencer en bijbehorende broek. Je moet oprecht twee keer met je ogen knipperen wil je achterhalen welke Hollywoodactrice er in dit kostuum verborgen zit.

Sommige acteurs en actrices ondergaan een (bizarre) makeover voor een filmrol. Bijvoorbeeld actrice Renée Zellweger, die flink moest aankomen voor haar rol in Bridget Jones. Nu is er een bekende Hollywoodactrice in de huid gekropen van een compleet ander karakter. Probeer jij maar eens te raden wie dit is? En ja, het is dus een vrouw.

Een bericht dat is gedeeld door @filmseriesfaves op 2 Mrt 2017 om 1:30 PST

Het is de Amerikaanse actrice Tilda Swinton, die voor haar nieuwste filmrol totaal onherkenbaar is gemaakt. Naast een masker, flink wat visagie en een ouderwetse look, heeft de actrice ook een pak aangekregen waardoor haar figuur onherkenbaar is gemaakt. Wees eerlijk, had jij Tilda herkend?

Een bericht gedeeld door Jess-Leigh (@makeupjessieleigh) op 2 Mrt 2017 om 1:08 PST

Bron: Flair.be. Beeld: iStock, Instagram